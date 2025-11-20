Niños palestinos son hallados muertos durante el Día Internacional de la Infancia

Gaza, Palestina.

Mientras el mundo celebra el Día Internacional de la Infancia, en Gaza los cuerpos de varios niños palestinos yacen inertes, envueltos en sábanas sobre el suelo polvoriento, tras morir en la última oleada de ataques israelíes en el enclave. "Eran niños pequeños, tres niños junto con su madre y su padre", dice una mujer sobre algunas de las víctimas a las afueras de la morgue, donde los gazatíes acuden a recuperar los cuerpos de sus seres queridos entre el llanto y la desesperación.

En total, 36 gazatíes murieron, 18 en la ciudad de Gaza y 18 al sur de la Franja, en la última incursión israelí, después de que, según afirmó el Ejército, "varios terroristas" abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), ataques que Hamás desmintió y en los que no resultó herido ningún soldado israelí. "Estaba a 300 metros de la línea amarilla", dice a EFE el padre del fallecido Moumin Mohamed Bulbul, que fue alcanzado por un proyectil israelí dentro de su casa. "(Moumin Mohamed Bulbul) estaba allí con las niñas, sentados, sin ningún problema, sin nada. Nos bombardearon con un proyectil de tanque", cuenta el abuelo mientras consuela entre abrazos y lágrimas a sus nietas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para este gazatí, la guerra no ha terminado: "Israel matando gente y destruyendo casas cada día", afirma.

"Nuestro alrededor se volvió oscuridad"