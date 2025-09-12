Así será el adiestramiento militar en cuarteles de Venezuela ante despliegue de EE UU

Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes sobre una jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares para este sábado, en medio de tensiones por el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un "cambio de régimen".

"Hombre y mujer del pueblo, te va a llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares", indicó Maduro en un video publicado en su canal de Telegram.

En este sentido, detalló que el adiestramiento consistirá en el "empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada".

El pasado jueves, Maduro anunció la puesta en marcha del "Plan Independencia 200", en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.