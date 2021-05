EEUU deja plantado a Bukele en reunión para justificar destituciones

San Salvador.

El encargado de negocios de Estados Unidos y jefe de la misión diplomática en El Salvador, Brendan O'Brien, no atendió el llamado del presidente Nayib Bukele a una reunión con otros embajadores en la que trató de justificar la destitución de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general.



La ausencia de O'Brien en dicha reunión se conoció el martes durante una cadena nacional ordenada por el Gobierno y en la que se transmitió la grabación de la reunión sostenida el lunes, según confirmaron a Efe fuentes que pidieron el anonimato.



El Gobierno de Estados Unidos ha sido el más crítico de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo de Bukele por la destitución de cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus suplentes, además del fiscal general.

"Si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar porque tenemos que cambiar, nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, con los mismos magistrados o el mismo fiscal", Presidente @nayibbukele.





No es de su incumbencia

"Aquí está el cien por ciento de la representación diplomática a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos", dijo Bukele en la reunión grabada y que no fue informada a la población en su momento.



Añadió: "Me preocupa (su ausencia) porque cuando uno solo tiene información de un lado lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión".



Bukele dijo el sábado en sus redes sociales a la comunidad internacional que están "limpiando la casa" y que "eso no es de su incumbencia".

"Las cosas que están sucediendo en El Salvador son un producto de las elecciones del 28 de febrero, que ustedes monitorearon muy de cerca, de hecho quiero agradecer a muchos de sus países por enviar la observación internacional", Presidente @nayibbukele.









El mandatario, cuyos partidos controlan la Asamblea Legislativa, afirmó que "las cosas que están sucediendo en El Salvador son básicamente un producto de las elecciones" de febrero pasado.



El oficialismo acumula 64 de los 84 diputados de la Asamblea que tomó posesión el sábado. De este total, 56 son de Nuevas Ideas (NI), dirigido por un primo de Bukele, y 5 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que llevó a Bukele al Ejecutivo.



"A mi me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional porque no había nada que condenar", dijo el presidente.



"No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió", indicó al agregar que, a su juicio, "no tenía lógica" cuestionar al país.



El mandatario, junto a un asesor jurídico, citó múltiples sentencias de la Sala de lo Constitucional y artículos de la Constitución para justificar las destituciones y la elección exprés de cinco abogados para ocupar los cargos.

"Vamos a seguir siendo amigos, pero los buenos amigos dejan que el otro se desarrolle, no queremos que nos den de comer siempre, les agradecemos pero queremos también comprar nuestra comida, necesitamos que nos ayuden", Presidente @nayibbukele.





Incluso, Bukele citó un artículo que habla de la destitución de funcionarios por "incapacidad física o mental", a pesar que este no fue mencionado por los diputados en la sesión plenaria del sábado.

UE: Las acciones fueron chocantes

El embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Andreu Bassols, señaló al presidente que el organismo consultó a cuatro constitucionalistas, no a opositores, que señalaron que había alguna "área gris" en la forma de la destitución.

Añadió que sus fuentes concordaron que "no había ningún margen de duda" de que ese movimiento era "claramente inconstitucional" porque no se siguió el mandato constitucional que dicta que los magistrados se deben elegir de una lista de candidatos presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).



"Fue chocante. Evidentemente puede haber argumentos a favor o en contra, (...) pero fue chocante ver que, sin trámites previos, se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada", dijo el diplomático.



La Asamblea Legislativa ha convocado a sesión el miércoles y se prevé, por publicaciones de diputados oficialistas y del mandatario en redes sociales, que sigan las destituciones de funcionarios elegidos en legislaturas anteriores. EFE