Kamala Harris advierte a Bukele: EEUU responderá por destitución de jueces en El Salvador

San Salvador.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este martes que su país "debe responder" ante la destitución de magistrados en El Salvador y que la independencia del poder judicial es "crítica" para la salud de una democracia.



"El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte", indicó Harris y afirmó que Estados Unidos "debe responder".

El nuevo Congreso salvadoreño, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los cinco magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia acusándolos de decisiones "arbitrarias" y al fiscal general, Raúl Melara, por considerarlo cercano a la oposición.



Esta decisión generó una ola de críticas a nivel internacional y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" y señaló que el fiscal general es "un socio efectivo" de Washington en la lucha contra la corrupción y el crimen.

Vea: China llama a no interferir en los asuntos internos de El Salvador



"Debemos responder en El Salvador" señaló Harris en una ponencia virtual ante el foro Council of the Americas, sin dar más detalles.

Noticia en desarrollo...