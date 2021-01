Ivanka Trump no puede contener sus lágrimas al despedir a su padre

Washington, Estados Unidos.

Los hijos mayores del expresidente estadounidense, Donald Trump, no pudieron contener las lágrimas en la emotiva despedida del magnate momentos antes de partir hacia Palm Beach, Florida, donde se instalará toda la familia.

Ivanka Trump, ex asesora presidencial y la hija favorita del exmandatario, dejó caer varias lágrimas mientras su padre abordaba por última vez el avión presidencial Air Force One.

Sus hermanos, Donald Jr., Erick y Tiffany también se mostraron conmovidos al acompañar a su padre en su último viaje presidencial.

Los hijos adultos de Trump se mudarán cerca de la órbita de su padre, quien fue vetado por Twitter y otras redes sociales luego de ser acusado de instigar a sus simpatizantes a asaltar el Congreso estadounidense el 6 de enero.



Pero sus futuros vecinos no están muy contentos de tenerlo en el barrio.



En diciembre, los residentes de Palm Beach enviaron una carta al ayuntamiento donde recuerdan que, según un acuerdo de 1993, el club es un club y no una residencia a tiempo completo.



El documento publicado por el Washington Post estipula que el uso de las suites del club se debe limitar a "un máximo de tres períodos no consecutivos de siete días en un año", algo que el club niega.



Según un recuento del Post, el presidente ya incumplió esta norma al superar con creces el límite y se espera que batalle esta argumentación.



Y los problemas en Mar-a-Lago solo comienzan.

Esta semana, el club recibió una advertencia del condado de Palm Beach por celebrar una fiesta de fin de año sin mascarillas ni distancia social.



El hijo mayor, Donald Trump Jr., de 43 años, había publicado un video de la fiesta en las redes sociales, donde se ve a la gente bailando y cantando un tema de 1989 de Vanilla Ice, quien actuaba en vivo.



El resultado es una amenaza de multa de 15,000 dólares si hay una próxima violación a las medidas de protección del covid-19.