Biden completa las nominaciones de su gabinete, el más diverso de la historia  

Washington, Estados Unidos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, completó este viernes las nominaciones para su gabinete, que será el más diverso de la historia del país y el primero con paridad de género, y reveló que estuvo a punto de incluir en él al senador Bernie Sanders, pero no quiso poner en riesgo el control demócrata del Senado.



"Como prometí, y he cumplido esa promesa, este es un gabinete que representa cómo es Estados Unidos. Y aprovecha todo el abanico de potencial que tenemos en nuestra nación", dijo Biden durante una rueda de prensa en Wilmington (Delaware).



Doce de los 24 nominados de Biden para su gabinete son mujeres, y menos de la mitad de todos los designados son de raza blanca (cuatro son latinos). Todos ellos tendrán que ser confirmados por el Senado, de estrechísima mayoría demócrata, para poder ocupar sus puestos en las próximas semanas.

Biden completó este viernes su lista de nominados para el gabinete al anunciar que había elegido a Marty Walsh como secretario de Trabajo, a Gina Raimondo como secretaria de Comercio y a Isabel Guzmán como directora de la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU.



El presidente electo también desveló que se planteó muy en serio nominar como secretario de Trabajo a Bernie Sanders, su rival más importante en las primarias demócratas del año pasado y una de las figuras progresistas más influyentes del país.



"Estoy seguro de que habría hecho un gran trabajo; no se me ocurre ningún aliado más apasionado y dedicado de los trabajadores en este país", afirmó Biden.



Sin embargo, tras ver el resultado de las elecciones de este martes en Georgia, que concedieron a los demócratas el control del Senado por la mínima, decidió que no podía arriesgarse a dejar vacante el escaño por Vermont que ocupa Sanders, y que los republicanos pudieran quizá conquistarlo y quitarles las riendas de la Cámara Alta.



"(Sanders) estuvo de acuerdo en que no podíamos arriesgarnos a eso", indicó Biden.



El secretario de Trabajo al que nominó en su lugar es Marty Walsh, actual alcalde de Boston (Massachusetts) y que tiene el respaldo de los grandes sindicatos del país.



Biden también anunció este viernes a la primera mujer latina de su gabinete, Isabel Guzmán, que se suma a los otros tres hispanos que ya había nominado el presidente electo: Alejandro Mayorkas como secretario de seguridad nacional, Xavier Becerra como secretario de Salud y Miguel Cardona como secretario de Educación.



Guzmán "creció en California, trabajando junto a su padre en los pequeños negocios veterinarios que él construyó", y ahora es directora de la oficina del defensor de los pequeños negocios en ese estado del oeste, explicó Biden.



En cuanto a Gina Raimondo, la elegida por Biden para liderar el Departamento de Comercio, es la actual gobernadora del estado de Rhode Island, y fue una de las candidatas que Biden consideró como vicepresidenta.