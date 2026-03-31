Tomás Zambrano reacciona a decisión de juez que libera a gerente de Koriun

Tegucigalpa, Honduras

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, cuestionó la decisión judicial tras el cambio de medidas cautelares a favor de Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, quien se defenderá en libertad tras pagar una caución de 25 millones de lempiras. El Poder Judicial confirmó que después de la audiencia de revisión de medidas, el juez ordenó que Velásquez deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas firmar periódicamente en el juzgado correspondiente, no salir del país y no comunicarse con personas vinculadas al caso. "La defensa del señor Velásquez pidió la revisión de medidas y presentó una caución en millones de lempiras y un bien inmueble", dijo Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Velásquez permanecía recluido en el centro penal de Támara desde mayo de 2025, acusado por los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia. Ante esta resolución, Tomás Zambrano criticó la actuación del sistema judicial y vinculó la decisión con decisiones tomadas en la administración anterior en la Corte Suprema de Justicia. "¿Y después se preguntan si era necesario hacer cambios en la dirección de la CSJ? Los últimos nombramientos de jueces en la pasada administración, muchos sin carrera judicial, motivados por razones políticas o de compadrazgo y sin la experiencia necesaria, están generando fallos incomprensibles como este", expresó Zambrano en su cuenta de X.

El titular del Poder Legislativo también señaló que el caso representa un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer el sistema de justicia en el país. "Honduras exige justicia en el caso de Koriun, que deja una mancha en las autoridades salientes. Como representantes del pueblo en el Congreso Nacional, estaremos vigilantes para que se impulsen los cambios que fortalezcan el Poder Judicial y se realice una investigación a fondo, de modo que este hecho no quede impune", agregó. Zambrano aseguró que desde el Congreso darán seguimiento al caso y a las decisiones que se adopten en el sistema judicial. "No vamos a quitar el dedo del renglón", concluyó.