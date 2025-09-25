Tegucigalpa celebra este sábado sus 447 años con carnaval en el bulevar Suyapa

La capital de la República se prepara para vivir este fin de semana una de sus celebraciones más esperadas: el carnaval con el que se conmemorarán los 447 años de fundación de Tegucigalpa.
Desde hace varias semanas, equipos técnicos y organizadores trabajan a contrarreloj afinando cada detalle de la agenda artística que acompañará la festividad.
El bulevar Suyapa, principal escenario del evento, ya comienza a mostrar el ambiente festivo con las tarimas instaladas y los adornos que evocan a San Miguel Arcángel, santo patrono de la ciudad.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha desplegado cuadrillas para realizar labores de limpieza, ornato y decoración en la zona donde se concentrará la celebración. Autoridades municipales aseguran que se busca ofrecer a los capitalinos y visitantes un espacio seguro, ordenado y digno de la ocasión.
Los ensayos de comparsas y agrupaciones artísticas ya marcan el ritmo previo a la fiesta. Bandas de música, academias de danza y colectivos culturales afinan sus presentaciones para llenar de color, tradición y energía las calles de la capital.
Seguridad y convivencia
Además de la logística artística y cultural, la municipalidad informó que se han tomado medidas especiales para garantizar la seguridad de los asistentes. La coordinación con cuerpos de socorro y autoridades de seguridad será clave para resguardar a quienes se sumen a la celebración.
“Queremos que este carnaval sea una fiesta de convivencia ciudadana, donde las familias disfruten con tranquilidad de nuestras tradiciones y de la riqueza cultural de Tegucigalpa”, señaló un portavoz de la AMDC.
El carnaval por los 447 años de fundación no solo representa una actividad recreativa, sino también un espacio de identidad y pertenencia para los capitalinos. Cada año, miles de personas participan en esta cita que mezcla música, arte, gastronomía y cultura popular, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes en el calendario de la ciudad.
Este sábado, el bulevar Suyapa será el punto de encuentro donde Tegucigalpa celebrará su aniversario con un derroche de talento y tradición, consolidándose como un escenario de alegría y unión en medio de la rutina urbana.