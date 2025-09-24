Un municipio de Intibucá logra la cobertura universal de agua potable

San Juan, Intubucá.

La organización humanitaria estadounidense World Vision alcanzó la cobertura universal de agua potable en el municipio de San Juan, Intibucá, lo que calificó la entidad como un logro histórico en una de las zonas más afectadas por la pobreza y la sequía del corredor seco centroamericano. “Hace apenas una década, las familias de San Juan tenían que caminar más de una hora para recoger agua contaminada de fuentes superficiales. Hoy el 100 % de los hogares cuentan con agua segura en sus viviendas”, dijo a EFE el director de World Vision para Centroamérica, Jorge Galeano.

El proyecto, desarrollado durante 15 años bajo el programa de Área San Juan, de World Vision Honduras, benefició a más de 36.000 personas y se apoyó en un modelo de colaboración entre comunidades, municipios, iglesias y sector privado.

Agua como motor de desarrollo

San Juan está ubicado en el corredor seco, una franja que va desde el sur de México hasta Costa Rica y que concentra algunos de los municipios más pobres de la región debido a las lluvias escasas y suelos degradados, lo que origina las tasas más altas de desnutrición y vulnerabilidad.

"En el caso de San Juan, hicimos diagnósticos comunitarios e identificamos la mayor problemática que enfrentaban en esos municipios, y uno de los más puntuales es la necesidad de agua", explicó el ejecutivo. El acceso universal fue posible gracias a sistemas comunitarios, captación de agua en las montañas y perforación de pozos en las zonas más áridas. World Vision cubrió cerca del 30 % de la inversión, mientras que las comunidades aportaron otro 30 % en mano de obra y recursos. El resto se financió con apoyo de municipalidades, sector privado y cooperación internacional.

Impacto en la niñez y la economía local