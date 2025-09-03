Carlos Umaña solicita a Xiomara Castro intervenir en conflicto con enfermeros

El doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), se pronunció este miércoles en respaldo a los enfermeros que mantienen protestas a nivel nacional.
Umaña advirtió que el conflicto con el gremio se agudiza y requiere una pronta solución. Ante este escenario, hizo un llamado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
“Presidenta, por favor intervenga usted en este problema ya que se está saliendo de control. Reconozca que los enfermeros de Honduras realmente son los héroes”, exhortó el congresista.
El diputado criticó la postura de la Secretaría de Salud en torno a las protestas.
"La lucha del gremio continúa en el país y, lejos de mediar en el problema, la Secretaría los ataca públicamente, dando cifras falsas, asegurando que les dan alimentación gourmet, cuando no es así. Si bien reciben alimentos, no son de la categoría mencionada”, aseguró.
Asimismo, enfatizó que los verdaderos héroes en los hospitales son los enfermeros y que merecen salarios y un trato digno.
Denuncias de la Aneeah
Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) continuaron con su tercer día consecutivo de protestas a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud (Sesal) informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por esa entidad.
"De no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esta se reserva la aplicación de sanciones que la ley establece en la situación previamente descrita". Ninguna razón justifica la no presencia en los mismos", subraya el comunicado en relación con la razón de no presentarse a sus trabajos.
Pese al comunicado, los enfermeros continuaron sus protestas en todo el país y denunciaron incumplimientos relacionados con el suministro de alimentos.
“La Secretaría proclama que nos dan camarones y pollo, pero en realidad recibimos frijoles y queso. No nos entregan un plato valorado en 300 lempiras, eso es mentira. Exigimos que no mientan”, expresó uno de los manifestantes.