Carlos Umaña solicita a Xiomara Castro intervenir en conflicto con enfermeros

Tegucigalpa, Honduras.

El doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), se pronunció este miércoles en respaldo a los enfermeros que mantienen protestas a nivel nacional.

Umaña advirtió que el conflicto con el gremio se agudiza y requiere una pronta solución. Ante este escenario, hizo un llamado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

“Presidenta, por favor intervenga usted en este problema ya que se está saliendo de control. Reconozca que los enfermeros de Honduras realmente son los héroes”, exhortó el congresista.

El diputado criticó la postura de la Secretaría de Salud en torno a las protestas.

"La lucha del gremio continúa en el país y, lejos de mediar en el problema, la Secretaría los ataca públicamente, dando cifras falsas, asegurando que les dan alimentación gourmet, cuando no es así. Si bien reciben alimentos, no son de la categoría mencionada”, aseguró.