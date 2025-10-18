Seguridad pide al CN extender el estado de excepción

Tegucigalpa.

La junta directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos sostuvieron una reunión en la que representantes de la Secretaría de Seguridad expusieron la necesidad de prorrogar el estado de excepción y aprobar reformas a diversas leyes, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Tránsito. Durante el encuentro, el director general de la Policía Nacional, general Wilmer Torres, presentó un informe sobre los resultados obtenidos bajo el actual estado de excepción.

Según explicó, en lo que va del año se ha registrado una reducción de 302 muertes violentas en comparación con el mismo período del año anterior, lo que atribuyó al trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad. Torres agradeció el respaldo del Congreso y reiteró que las acciones emprendidas están enfocadas en proteger la vida de los hondureños y recuperar la tranquilidad ciudadana. Subrayó además que las reformas propuestas buscan mejorar la capacidad operativa del sistema de justicia penal y ofrecer mayor protección a las víctimas y testigos.

Por su parte, el general Juan Pablo Aguilar Gallo, director de la Defensoría Jurídica Policial, detalló el análisis técnico y jurídico realizado por su institución. Dicho estudio propone modificaciones específicas a varios artículos del Código Penal y Procesal Penal con el propósito de actualizar la normativa frente a las nuevas dinámicas criminales y dotar de mayores herramientas a las autoridades competentes.

Más de 1,000 días