¿Quieres ser maestro bilingüe? Educación abre inscripciones en todo el país

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de admisión inició el pasado 6 de octubre y finalizará el viernes 31 de octubre . Está dirigido a los estudiantes que ingresarán a séptimo y décimo grado .

La Secretaría de Educación mantiene abierta la inscripción para los jóvenes que desean estudiar en las Escuelas Normales Bilingües a partir del año lectivo 2026.

El registro en línea ya está disponible, permitiendo que los jóvenes interesados en formarse como docentes bilingües se inscriban en el proceso de admisión.

Los aspirantes deben llenar un formulario con sus datos personales, información de sus padres o tutor, el grado al que se inscriben y el nombre del centro educativo donde cursaron el grado anterior, entre otros detalles.

Una vez que el formulario sea completado, los encargados del proceso se comunicarán con los aspirantes para detallar la siguiente etapa del proceso de admisión.

El examen de ingreso a las Escuelas Normales Bilingües a nivel nacional se realizará el sábado 22 de noviembre, informaron las autoridades educativas.

Los postulantes deberán prepararse en los contenidos de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de los libros oficiales de quinto, sexto y noveno grado, disponibles en el portal web de la Secretaría de Educación.