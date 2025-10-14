¿Cuándo ingresará el primer frente frío de la temporada 2025 en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), a diferencia de años anteriores, estos fenómenos comenzarán a registrarse en las siguientes semanas.

Los hondureños están próximos a experimentar la temporada más fresca del año con el ingreso de los primeros frentes fríos de la temporada 2025.

El meteorólogo de Cenaos, Alberto López, informó que “ya tenemos previsto que esta temporada comience en octubre, con los primeros frentes fríos ingresando antes de lo habitual”. De acuerdo con el experto, los primeros efectos se sentirían en los últimos días del mes.

No obstante, advirtió que este adelanto no necesariamente será una buena noticia, ya que existe la posibilidad de que los frentes fríos coincidan con la formación de tormentas tropicales o huracanes, fenómenos que suelen desarrollarse con mayor frecuencia entre octubre y noviembre.

“Los modelos globales están simulando un escenario no tan halagador para el país, donde un frente frío coincidiría con un sistema ciclónico cercano a nuestras costas”, explicó el meteorólogo.

Esta combinación podría provocar acumulados de lluvia de entre 200 y 300 milímetros, afectando principalmente la zona norte del país.

A esta situación se suma la influencia del fenómeno La Niña, que persistirá hasta febrero de 2026. “La Niña humedece mucho la atmósfera, y eso favorece que las lluvias sean más torrenciales y frecuentes”, detalló López.

En las últimas semanas, Honduras ha enfrentado fuertes precipitaciones que han dejado al menos 11 personas fallecidas hasta el 12 de octubre, además de inundaciones, comunidades incomunicadas y numerosos damnificados.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió este martes 14 de octubre los estados de alerta en varios departamentos del país.

El Distrito Central, en Francisco Morazán permanecerá en alerta roja por 24 horas; Lempira, Comayagua, Choluteca, La Paz, Intibucá, Valle, El Paraíso, Ocotepeque y el resto de Francisco Morazán en alerta amarilla; mientras que Copán, Santa Bárbara y Olancho se mantienen en alerta verde.