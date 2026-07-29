La Salud Más Cerca de Usted atiende a casi 10 mil hondureños en un mes

Tegucigalpa, Honduras

El programa La Salud Más Cerca de Usted, impulsado por el presidente Nasry Asfura, cumplió su primer mes de funcionamiento con cerca de 10 mil hondureños atendidos en diferentes municipios del país mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), informó la Secretaría de Salud.

La estrategia comenzó el pasado 29 de junio con jornadas médicas en Candelaria, Lempira; Pimienta, Cortés; y Sabanagrande, Francisco Morazán. El objetivo es acercar los servicios de salud a las comunidades y facilitar el acceso a atención médica para familias que antes debían recorrer largas distancias.

Según datos oficiales actualizados al 27 de julio, las UMAC han ofrecido servicios de preclínica, consulta general, laboratorio clínico, rayos X, mamografía, ultrasonido, electrocardiograma, densitometría ósea, vacunación, farmacia y telemedicina.

El presidente Nasry Asfura destacó que uno de los principales resultados del programa ha sido la detección temprana de enfermedades que requieren seguimiento. Durante las jornadas médicas se identificaron casos de hipertensión, posibles pacientes con diabetes y tres casos de cáncer de mama, cuyos pacientes ya reciben acompañamiento dentro del sistema de salud.

El mandatario explicó que la iniciativa busca fortalecer la prevención y garantizar que los servicios médicos lleguen de forma periódica a las comunidades, reduciendo la dependencia de los hospitales ubicados en las principales ciudades del país.

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Durante este primer mes, las unidades médicas también brindaron atención en Tambla y comunidades cercanas de Lempira; Sabanagrande y La Libertad, en Francisco Morazán; así como en Pimienta, La Lima, Villanueva y Omoa, en el departamento de Cortés.

El Gobierno confirmó que las UMAC continuarán recorriendo los municipios donde ya prestaron servicios para dar seguimiento a los pacientes, reforzar las acciones preventivas y realizar nuevas evaluaciones cuando sean necesarias. Además, las unidades cuentan con equipos para exámenes de laboratorio, estudios diagnósticos, vacunación, farmacia y telemedicina, lo que permite ampliar la cobertura y facilitar referencias a centros de mayor complejidad.

A un mes de su lanzamiento, La Salud Más Cerca de Usted se consolida como una estrategia para acercar diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico a miles de hondureños, con el propósito de reducir los tiempos de espera, disminuir los costos de traslado y ampliar el acceso a los servicios de salud en las comunidades.