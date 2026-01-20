Sala admite amparo de partidos pequeños tras quedar fuera de elecciones generales

Nueve meses después de que sus representantes legales presentaran un recurso de amparo para lograr su inclusión en las elecciones generales, la Sala de lo Constitucional notificó la admisión a trámite de dicha acción.
De forma inusual, la Sala se pronunció 50 días después de celebradas las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en relación con un recurso interpuesto por el Partido Anticorrupción (PAC) contra resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que dejaron a ese instituto político fuera del proceso electoral.
Fernando González, representante legal del Partido Anticorrupción, confirmó que “en efecto, se nos ha notificado por medio de la receptoría de la Sala de lo Constitucional la admisión del recurso de amparo a favor del Partido Anticorrupción, previo a la resolución sobre la suspensión del acto reclamado”.
El PAC, junto al Partido Salvador de Honduras (PSH), Todos Somos Honduras, Partido Frente Amplio (Paper), Partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación (Orden) y la Alianza Patriótica, presentaron la acción legal el 30 de abril de 2025; sin embargo, la Sala de lo Constitucional no emitió resolución antes de la celebración de las elecciones generales.
El espíritu del amparo también buscaba evitar que estos partidos fueran despojados de su personería jurídica, a fin de que continuaran siendo una opción política para los hondureños, ya que al ser desinscritos del proceso electoral también perdieron dicha condición legal.
“Esperamos que se pueda fallar a favor de la justicia. Estos partidos políticos fueron sacados de una manera discriminatoria, aun cumpliendo los requisitos exigidos y presentados ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Se ha discriminado a mucha gente que aspiraba a un cargo de elección popular”, fustigó González.
El recurso de amparo fue interpuesto con solicitud de suspensión del acto reclamado; sin embargo, esta medida cautelar se encuentra aún en etapa previa.
“Me imagino que, a través de los informes circunstanciados que puedan remitir tanto el Tribunal de Justicia Electoral como el Consejo Nacional Electoral, quedará pendiente su resolución”, explicó el recurrente.
El Partido Anticorrupción quedó fuera de dos procesos electorales, al igual que otros partidos considerados emergentes que reclamaron su exclusión, aunque dichas acciones legales no surtieron efecto.