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Así puede culminar el noveno grado sin volver a clases

El objetivo principal es facilitar que jóvenes y adultos que interrumpieron sus estudios puedan obtener una certificación oficial

Así puede culminar el noveno grado sin volver a clases

En 2025, unos 45,509 estudiantes abandonaron el sistema educativo en Honduras Esto representa una tasa de deserción de 2.47% de la matrícula total En términos simples: 2 a 3 de cada 100 estudiantes no terminaron el año escolar
San Pedro Sula, Honduras

Para miles de hondureños que dejaron la escuela antes de terminar el tercer ciclo de educación básica (lo que antes era ciclo común), la Prueba de Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA) se ha convertido en una segunda oportunidad real para retomar su formación sin necesidad de regresar al aula.

Se trata de una evaluación oficial que permite acreditar el noveno grado mediante la validación de conocimientos adquiridos fuera del sistema educativo formal. Es decir, lo que una persona ha aprendido en su vida laboral, experiencia o estudios previos puede ser reconocido.

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Los requisitos necesarios para optar a esta prueba son: tener de 17 años en adelante. También, haber estado fuera del sistema educativo al menos un año y tener aprobado el sexto grado.

La iniciativa forma parte de un sistema regional promovido por la La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/Sica) del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y se implementa en países como Honduras, Guatemala y El Salvador.

Parte del formulario que los aspirantes deben llenar para poder aplicar a la evaluación que se realizará.

Parte del formulario que los aspirantes deben llenar para poder aplicar a la evaluación que se realizará.

¿Para qué sirve la prueba RVA y quiénes pueden aplicar?

El objetivo principal es facilitar que jóvenes y adultos que interrumpieron sus estudios puedan obtener una certificación oficial.

Este documento abre la puerta a continuar con la educación media o acceder a mejores oportunidades laborales, tanto en Honduras como en otros países de la región.

Los aspirantes deben completar un registro obligatorio mediante un formulario de inscripción, donde seleccionan la modalidad de prueba presencial. Además, deben presentar documentación que respalde su identidad y nivel educativo alcanzado.

Una vez inscritos, los participantes se someten a una evaluación que mide competencias clave adquiridas a lo largo de su vida. Si aprueban, reciben una acreditación oficial de noveno grado válida dentro del sistema educativo.

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La RVA se posiciona como una herramienta clave en contextos donde muchas personas abandonan la escuela por razones económicas o sociales. Al reconocer el aprendizaje previo, reduce barreras y acelera el acceso a nuevas oportunidades educativas y laborales.

En un país donde la deserción escolar sigue siendo un desafío, este tipo de programas representa una vía concreta para cerrar brechas y reincorporar a la población al sistema educativo formal.

Puede llenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: encuesta.se.gob.hn

Más de 1.2 millones de niños están fuera del sistema educativo en Honduras. Esta evaluación promovida por Educación busca darle una nueva oportunidad que tuvieron que abandonar sus estudios por distintas razones.

Más de 1.2 millones de niños están fuera del sistema educativo en Honduras. Esta evaluación promovida por Educación busca darle una nueva oportunidad que tuvieron que abandonar sus estudios por distintas razones.

El tercer ciclo de la educación básica en Honduras corresponde a la última etapa de la educación obligatoria y abarca de séptimo a noveno grado. Es la fase que continúa después del segundo ciclo (de primero a sexto grado) y precede a la educación media o bachillerato.

En la práctica, este ciclo se estructura en tres niveles: séptimo grado como inicio, octavo como etapa intermedia y noveno como cierre. Al completarlo, el estudiante obtiene el certificado de educación básica completa, el mismo que permite acreditar la Prueba de Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA).

Su importancia radica en que es el requisito para ingresar a la educación media, además de representar el nivel mínimo que muchas empresas solicitan. También abre la puerta a continuar estudios técnicos o formales, por lo que acreditar este ciclo equivale a validar el noveno grado sin haberlo cursado de manera tradicional.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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