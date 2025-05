Romeo Vásquez pide al CNE permitir inscripción de la APH

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Señaló además que no se les brindó acceso a tecnología ni plataformas como en comicios anteriores. No obstante, reconoció que esta situación no es responsabilidad directa de las consejeras.

“A pesar de las limitaciones, organizamos nuestras estructuras en todo el país y solicitamos una prórroga. No hemos recibido aún respuesta, pero nuestra intención es legítima: participar y contribuir al fortalecimiento de la democracia”, afirmó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El líder político, a quien el Ministerio Público lo acusa de lavado de activos, homicidio y tentativa, recordó que en procesos anteriores su partido ha cumplido con todos los requisitos legales y esta vez no es la excepción.