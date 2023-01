Rolando Argueta dirigirá hasta hoy la Corte Suprema de Justicia. En sus últimos días al frente del cargo se dedicó a inaugurar varios proyectos ejecutados durante su administración.

En la apertura de la torre de estacionamientos y talleres del departamento de Servicios Generales en Tegucigalpa, obra realizada a un costo de 103 millones de lempiras, el funcionario recopiló parte de sus logros.

“Hemos invertido en 40 edificios hechos más de mil millones de lempiras y dejaremos más de 70 obras, ya que los restantes están en proceso de construcción y de licitación”, informó.

También admitió que se va dejando varios pendientes, como no haber podido reducir la mora judicial, pues hay 35,000 expedientes por evacuar.

“Misión cumplida en muchos temas. El mejor juez es mi conciencia, me voy con la frente en alto. No adquirimos ni un centavo ni un lempira en cualquier proceso judicial o administrativo al margen de los salarios que nos corresponden”. Dijo no temer a procesos futuros en su contra.

“Aquí lo tiran a uno a la basura y empiezan los señalamientos. Existe mucho odio y rencor”.