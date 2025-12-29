Los hitos tecnológicos que cambiaron el rumbo en 2025

Este 2025, tiene una serie de hechos tecnológicos que han impactado en el mundo de la Tecnología. Ciencia e inteligencia artificial marcaron un punto de inflexión global, redefiniendo la innovación.
El regreso de TikTok tras tensiones entre EUA y China. - TikTok se convirtió durante varios años en el centro de una de las disputas tecnológicas y geopolíticas más relevantes entre Estados Unidos y China. La plataforma, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrentó amenazas constantes de prohibición o de venta forzada bajo el argumento de que representaba un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, principalmente por el manejo de datos de millones de usuarios y la posible influencia del Gobierno chino sobre su algoritmo.
Con la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, en lugar de ejecutar una prohibición total, su administración aplazó la aplicación de la ley y promovió un acuerdo que permitió a TikTok seguir operando mediante una reestructuración corporativa, con control mayoritario de inversionistas estadounidenses y una participación minoritaria de ByteDance.
SpaceX y sus vuelos de regreso con Starship. - Starship, el sistema de lanzamiento desarrollado por SpaceX, marcó un hito en la carrera espacial durante sus vuelos de prueba más recientes al demostrar la viabilidad de un cohete completamente reutilizable.
Las misiones permitieron validar etapas críticas como el despegue integrado, la separación de etapas, el control durante el regreso sin daños estructurales relevantes, un avance clave para reducir costos y acelerar la frecuencia de lanzamientos.
James Webb revela fronteras del universo. - El James Webb Space Telescope reforzó su papel como uno de los proyectos científicos más influyentes de la década al divulgar nuevas imágenes del universo profundo que permitieron observar galaxias formadas apenas cientos de millones de años después del Big Bang, así como analizar con gran precisión las atmósferas de exoplanetas situados fuera del sistema solar.
Gracias a su avanzada tecnología de observación infrarroja, el telescopio logró detectar compuestos como vapor de agua, dióxido de carbono y otros elementos claves para comprender la evolución temprana del cosmos y evaluar condiciones potencialmente habitables en planetas distantes.
Sora 2 acelera la producción audiovisual con IA. - Sora, el modelo de generación de video desarrollado por OpenAI, se posicionó como una herramienta clave para la creación audiovisual basada en texto, al priorizar coherencia narrativa, movimiento natural y control cinematográfico.
Su uso se expandió rápidamente en marketing, educación y cine experimental, donde permitió crear prototipos visuales y piezas completas sin necesidad de rodaje tradicional. La particularidad de Sora radica en su capacidad para mantener continuidad visual y lógica espacial, acercando el video sintético a estándares cinematográficos.
La IA pasa de prohibición a herramienta formal. - La inteligencia artificial pasó en poco tiempo de ser vista como una amenaza académica a consolidarse como una herramienta pedagógica formal en universidades y colegios de distintos países.
Tras una etapa inicial de prohibiciones por temor al plagio y la pérdida de habilidades críticas, las instituciones optaron por integrarla de manera regulada en procesos de enseñanza, investigación y evaluación. La IA comenzó a utilizarse como apoyo para la redacción, análisis de datos, programación, diseño y aprendizaje personalizado, bajo lineamientos éticos y de transparencia.
Fallos en la nube desnuda alta dependencia. - Una serie de fallos simultáneos en la infraestructura cloud provocó caídas globales de servicios digitales esenciales, afectando banca, aerolíneas, plataformas de pago y aplicaciones gubernamentales
El incidente dejó fuera de operación sistemas críticos en varios países y expuso la alta dependencia mundial de los servicios en la nube, así como la fragilidad de cadenas tecnológicas centralizadas. La crisis reavivó el debate sobre resiliencia digital, redundancia de sistemas y la necesidad de planes de contingencia ante fallos masivos de proveedores cloud.
VEO 3, el modelo creativo realista - Veo 3, la propuesta de generación de video presentada por Google, destacó por su énfasis en resolución, realismo visual y estilos avanzados, orientándose a producciones que requieren alto nivel técnico.
A diferencia de Sora, Veo 3 se enfocó en la fidelidad de imagen, la iluminación y la consistencia estética, convirtiéndose en una herramienta atractiva para publicidad, diseño y demostraciones visuales. Su avance reforzó el debate sobre derechos de autor y uso de estilos protegidos, especialmente en industrias creativas.
Los taxis aéreos dejan de ser ficción - El EHang EH216-S se convirtió en un hito al ser el primer taxi aéreo totalmente autónomo en obtener certificación oficial para transporte urbano de pasajeros.
El avance, impulsado por la empresa china EHang, demostró que la movilidad aérea urbana dejó de ser un concepto experimental para entrar en una fase operativa real. Las pruebas y demostraciones se viralizaron al mostrar vuelos sin piloto en ciudades, abriendo paso al futuro del transporte, la regulación del espacio aéreo y las nuevas formas de movilidad urbana.
Nano Banana, modelo más completo - La innovación de Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) y su versión avanzada Pro reside en transformar la generación de imágenes de un proceso estático a un flujo de trabajo conversacional y coherente.
A diferencia de DALL-E 3 o Midjourney, que suelen priorizar la estética artística, Nano Banana destaca por su consistencia de identidad, dejando el mismo rostro con precisión quirúrgica. Su arquitectura permite una edición localizada mediante lenguaje natural, donde el usuario puede dibujar, pedir cambios y ajustes específicos.
GPT-5 entra al uso empresarial - OpenAI con GPT-5 en entornos empresariales marcó un nuevo hito en la adopción corporativa de la inteligencia artificial.
El modelo fue utilizado de forma controlada en compañías, redacciones y centros de investigación, con énfasis en razonamiento avanzado, análisis complejo y reducción de errores frente a versiones anteriores. Su implementación priorizó seguridad, trazabilidad y uso asistido, consolidando a GPT-5 como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, producción y optimización de procesos.