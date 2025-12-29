Los hitos tecnológicos que cambiaron el rumbo en 2025

El regreso de TikTok tras tensiones entre EUA y China. - TikTok se convirtió durante varios años en el centro de una de las disputas tecnológicas y geopolíticas más relevantes entre Estados Unidos y China. La plataforma, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrentó amenazas constantes de prohibición o de venta forzada bajo el argumento de que representaba un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, principalmente por el manejo de datos de millones de usuarios y la posible influencia del Gobierno chino sobre su algoritmo.