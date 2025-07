Reclamo público a Fabricio Sandoval: “Ya no más mentiras”

Amapala, Honduras

Ante los asistentes y con micrófonos en mano, la mujer —cuyo nombre no fue divulgado— dirigió un mensaje directo al legislador por el departamento de Valle: “Quiero decirle, abogado Fabricio Sandoval, ya no más mentiras... Quiero que nos cumpla, abogado. Recuerde que yo soy su tía cuando por primera vez llegó a Amapala a pedir su voto. En todo este tiempo se olvidó de la tía, y a mí me gusta ser transparente, precisa y concisa, y hoy quiero decirle todo lo que llevo en mi corazón. Abogado Fabricio, quiero que no juguemos con la necesidad de las personas”.