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Allanan y aseguran bienes presentados como fianza por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones

Por este caso guardan prisión Iván Velásquez; su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez; así como Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, acusados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir

Allanan y aseguran bienes presentados como fianza por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), realizan los allanamientos.

San Pedro Sula

Este miércoles, el Ministerio Público realiza cuatro allanamientos de morada y ejecuta acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones.

De acuerdo con el MP, las diligencias se derivan del cambio de medidas sustitutivas a la prisión preventiva otorgado por un juez a favor del gerente de Koriun, Iván Velásquez, acusado por lavado de activos.

Hace unos días, el imputado ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés. No obstante, las autoridades detallaron que dichos bienes están inscritos a nombre de terceras personas, entre ellas la actual pareja de Velásquez, y fueron valorados en aproximadamente 15 millones de lempiras. Sin embargo, en el curso de la investigación se determinó que su valor real sería inferior, debido a su ubicación en zonas de baja plusvalía y la falta de mejoras.

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Asimismo, el Ministerio Público procederá al aseguramiento de varios vehículos, sobre los cuales ya existía una solicitud previa, y que en esta operación serán recuperados.

Por este caso guardan prisión Iván Velásquez; su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez; así como Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, acusados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, Koriun Inversiones operaba como una empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en distintas regiones del país, mediante un esquema de fraude piramidal.

En el expediente también figuran como acusados los administradores de sucursales en La Entrada, Copán; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.

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Redacción La Prensa
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