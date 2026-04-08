Allanan y aseguran bienes presentados como fianza por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones

San Pedro Sula

Este miércoles, el Ministerio Público realiza cuatro allanamientos de morada y ejecuta acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones.

De acuerdo con el MP, las diligencias se derivan del cambio de medidas sustitutivas a la prisión preventiva otorgado por un juez a favor del gerente de Koriun, Iván Velásquez, acusado por lavado de activos.

Hace unos días, el imputado ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés. No obstante, las autoridades detallaron que dichos bienes están inscritos a nombre de terceras personas, entre ellas la actual pareja de Velásquez, y fueron valorados en aproximadamente 15 millones de lempiras. Sin embargo, en el curso de la investigación se determinó que su valor real sería inferior, debido a su ubicación en zonas de baja plusvalía y la falta de mejoras.