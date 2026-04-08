Allanan y aseguran bienes presentados como fianza por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones

Asimismo, el<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.mp.hn/publicaciones/mp-allana-y-asegura-mas-bienes-presentados-como-fianza-por-el-caso-del-gerente-de-koriun-inversiones/" target="_blank"> Ministerio Público</a> procederá al aseguramiento de varios vehículos, sobre los cuales ya existía una solicitud previa, y que en esta operación serán recuperados.Por este caso guardan prisión Iván Velásquez; su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez; así como Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, acusados por los delitos de <b>lavado de activos y asociación para delinquir.</b>De acuerdo con las investigaciones, <b>Koriun Inversiones</b> operaba como una empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en distintas regiones del país, mediante un esquema de fraude piramidal.En el expediente también figuran como acusados los administradores de sucursales en La Entrada, Copán; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.