Calor y lluvias: así estará el clima este miércoles en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa

Las condiciones secas continuarán predominando este miércoles 8 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial del tiempo. No obstante, se prevén lluvias y chubascos débiles en algunas regiones durante el transcurso del día.

Según el informe de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el transporte de humedad desde el mar Caribe es impulsado por el viento del noreste. Además, la brisa proveniente del océano Pacífico en horas de la tarde generará precipitaciones débiles a moderadas, principalmente en el noroccidente y suroccidente del país.

Asimismo, se esperan lluvias débiles muy aisladas en sectores del centro y oriente del territorio nacional.

En cuanto al oleaje, se mantiene estable, con alturas de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La fase lunar continúa en luna llena. El sol salió a las 05:42 de la mañana y se pondrá a las 06:01 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles lluvias, especialmente en zonas vulnerables.