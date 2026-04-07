De Sonaguera para el mundo: El triunfo de Eddie Carbajal en Nueva York

La Ceiba, Atlántida

Entre el glamour de las pasarelas en la Gran Manzana y la mirada atenta de las figuras más influyentes del mundo de la moda, el diseñador hondureño Eddie Carbajal, sobresalió con su más reciente colección CAROZ "Luz Eternal Love", un homenaje a la herencia cultural y al amor. Carbajal es originario de Sonaguera, Colón y actualmente radica en Denver, Colorado, Estados Unidos desde hace 13 años que llegó como inmigrante. El catracho ha logrado lo que muchos sueñan, llevar la esencia de sus raíces a los escenarios más competitivos del diseño.

Un tributo a su madre fallecida

Para Eddie, esta presentación en la ciudad de Nueva York no fue un desfile más; fue un acto de devoción ya que su colección es un homenaje póstumo a su madre, Luz Rivera. "Presentamos una colección inspirada en la rica cultura de Honduras y las tradicionales telas lencas en memoria de mi madre, una mujer cuya luz iluminó mi vida y la de todos los que la rodearon", expresó emocionado Eddie.

La colección fusiona la elegancia romántica con la energía vibrante de la herencia hondureña, utilizando como columna vertebral la textilería lenca, cuyos patrones geométricos y colores audaces narran historias de comunidad y familia.

El arte de la herencia en la pasarela

Los asistentes al evento fueron testigos de una propuesta que trasciende lo estético. Los diseños de Carbajal evocan la naturaleza exuberante de Honduras. Flores exóticas y aves tropicales que simbolizan la pasión del pueblo catracho. Desde vestidos fluidos que celebran la feminidad hasta blusas delicadas, cada pieza equilibra la sofisticación moderna con la tradición ancestral. Asimismo tonos vibrantes que reflejan la calidez y la alegría característica de Honduras.

Para Eddie Carbajal, esta colección es un recordatorio de que la verdadera belleza no conoce fronteras ni distancias, al utilizar telas suaves y coloridas. El diseñador busca que el legado de su madre y la espiritualidad del pueblo lenca sigan vivos en cada puntada. "Todo sueño puede ser realidad siempre que seamos disciplinados y nos enfoquemos en lo que queremos alcanzar en el talento que tengamos y miremos más allá de la crítica y las fronteras ya que todo es posible", dijo Eddie a medios estadounidenses.