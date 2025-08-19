Fedú, la marca garífuna que viste la alfombra roja estadounidense

La Ceiba, Atlántida

"Nadie es profeta en su tierra", dice un conocido refrán, que se adapta a la perfección en el hondureño Ilbert Sánchez, un diseñador de modas de la etnia garífuna que con su empresa Fedú viste a la industria del entretenimiento de Estados Unidos. La excelencia en sus creaciones también lo han llevado a abrirse camino en otros continentes. La historia de Ilbert tiene muchos matices y sinsabores, desde que en 1993, cuando tenía a penas 6 años, sus padres Enrique Sánchez y Doris Sánchez migraron de manera irregular a Estados Unidos y se radicaron en el Bronx, al sur de Nueva York. La familia tuvo que sortear muchos obstáculos comenzando una nueva vida en una tierra desconocida. Eran los tiempos de la crisis del crack y la recesión económica en la capital del mundo. Hoy, a sus 38 años, y con mucho esfuerzo, el catracho puede presumir que logró el sueño americano junto a su familia, adquiriendo la ciudadanía a los 16 años.

Sus estudios en el extranjero

Ilbert adquirió la ciudadanía a los 16 años, cursó estudios en la universidad Suny Cobleskill, graduándose de diseñador gráfico, luego ingresó a la escuela de arte Fashion Institute Teechnology, y obtuvo el título de Bachiller en Bellas Artes. Trabajó durante siete años como diseñador gráfico, colaborando con empresas como Scholastic, CNN y Vibe Magazine. El diseño gráfico lo asoció con crear prendas de vestir, es así como en 2016 funda su propia empresa de modas, llamada Fedú, un evento garífuna que representa celebración.

Diseñador de celebridades

Su talento y calidad de sus piezas lo llevaron a vestir al actor Caleb Mc Laughlin de la serie Stranger Things (Cosas extrañas) para que se presentara en los Emmy y los GQ Awards. Esto marcó un antes y un después en su insipiente carrera de diseñador. Sus diseños también han sido usados por artistas como Dotun Olubeko (The Bachelorette), Omari Hardwick (Power) y Joel Embiid, una estrella de la NBA para la portada de la revista de ESPN. Asimismo, Tre Johnson, seleccionado en la sección número 6 del Draft de la NBA 2025, quien se presentó con un espectacular traje de las manos de nuestro compatriota. La revista Vogue escribió sobre él como uno de los mejores vestidos.

El famoso actor y comediante estadounidense DC Young Fly también lució un traje de la creación del catracho durante los premios BET, que se transmitieron en la televisión nacional de Estados Unidos.

Sus piezas están presentes en los eventos más importantes de la alfombra roja estadounidense, como el Draft de la NBA, los Gramy, Beat Awards, Emmy, ESPYs y los Golden Globe Awards, entre otros. Además, ha diseñado más de 1,000 bodas por todo el mundo. Ilbert asegura que con sus diseños busca distinguirse del resto de diseñadores, ya que el adaptarse al gusto de sus clientes ha sido su mayor éxito, sin perder su esencia afrodescendiente, impregnándoles los colores de la bandera garífuna y la de su país.

"Cada diseño es una celebración, he vestido a muchos artistas, desde Neflix hasta el draft de la NBA. Tuve el honor de vestir a Dotun, uno de los protagonistas del exitoso programa The Bachelorette, para una espectacular producción de bodas realizada en Granada en el Caribe", dijo Ilbert en conversación con diario LA PRENSA. "Momentos como este me recuerdan por qué hago lo que hago: usar la moda para contar historias poderosas, celebrar el amor y representar la belleza de mi cultura garífuna en un escenario global", exteriorizó. Sus conexiones con el mundo de la moda lo han llevado a expandirse a otros continentes, desde Centroamérica y Sudamérica hasta Asia y África. Sus piezas son solicitadas en China, Tailandia, Italia, Turquía, Nigeria, Ghana, Kenia y Etiopía. Con su empresa Fedú, Ilbert se ha expandido y ha creado fuentes de empleo en Nueva York, así como embajadores de su marca en Ghana, Miami y Filipinas. Ilbert Sánchez no se olvida de sus raíces y cada vez que puede viaja a Honduras para visitar su familia que reside en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, municipio de Jutiapa, Atlántida, Triunfo De La Cruz en Tela, El Progreso, Yoro y Santa Rosa de Aquán en el departamento de Colón.

Su carrera, su familia y su etnia, sus grandes pasiones

Actualmente, reside en Brooklyn, Nueva York junto a su esposa y su hija, su empresa está ubicada en el Bronx. Es el mayor de tres hermanos que procrearon sus padres. "Me siento orgulloso porque esta carrera que yo hice no es normal, pero me apoyan mucho", apuntó el catracho. ''Tengo mucho más por hacer, quiero abrir una empresa en Honduras y abrir trabajo para los catrachos. Quiero que sepan que los garífunas somos poderosos, inteligentes, creativos. Quiero que mi empresa Fedú siga creciendo y que se conozca la cultura garífuna'', manifestó.

