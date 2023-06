Ceibeño operaba supermercado familiar y ahora dirige el aeropuerto de Quito, Ecuador

Su buen trabajo realizado al frente de la terminal aérea ceibeña lo llevó a ser llamado para ser gerente del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en el año 2009.

“Fue un reto muy interesante porque todo iba creciendo y conocí mucha gente”, recordó Allan.

Pero su éxito no terminaba ahí, ya que la vida le tenía preparado un reto más grande. En el 2012 lo invitaron a participar en un proceso de concurso para seleccionar el gerente del aeropuerto de Quito, Ecuador, con candidatos de otros países.

“Yo estaba en Jamaica cuando ejecutivos de la empresa Quiport, que maneja el aeropuerto de Quito, me invitaron a participar y me dije ‘pues sí, no pierdo nada’. Mi sorpresa fue que me llamaron y me dijeron que había salido favorecido en el proceso y que tenía que presentarme en octubre de 2012”, apuntó Allan Padilla.