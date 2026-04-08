Presentan iniciativa para que jefe de las FFAA sea elegido por el Congreso

Tegucigalpa.

Mario Segura, diputado del Partido Liberal, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa orientada a modificar el mecanismo de elección del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La propuesta plantea que este cargo ya no sea designado directamente por el Poder Ejecutivo, sino por el Congreso Nacional, a partir de una terna que deberá ser remitida por la Junta de Comandantes de la institución militar.

Para ello, el proyecto contempla reformas a los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República, establecidos en el Decreto 131 del 11 de enero de 1982. En el caso del artículo 280, se establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto —quien también presidirá la Junta de Comandantes— deberá ser un oficial general o superior, con rango mínimo de General de Brigada, en servicio activo y hondureño por nacimiento. Asimismo, se indica que su elección se realizaría un año antes del periodo electoral, tomando como base los méritos y la trayectoria dentro del escalafón militar. El funcionario duraría cuatro años en el cargo y solo podría ser removido por el Congreso mediante juicio político o en los casos establecidos por la normativa vigente. La iniciativa también establece una prohibición: no podrá ocupar ese cargo ningún familiar del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.