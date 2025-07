En Quimistán anuncian más protestas; Tejada les pide dialogar

San Pedro Sula, Honduras

Adalid Martínez, secretario del Comité, confirmó que van a seguir las manifestaciones porque el pueblo de Quimistán ya tomó la decisión de no cejar en el propósito de oponerse a un proyecto que es dañino para las comunidades y para el desarrollo mismo del valle de Quimistán.

“Seguimos adelante y no nos vamos a detener. No se nos ha acercado nadie, no tenemos Presdenta. Ellos solo están pensando en legalizar el proyecto porque lo que pretenden es obtener 300 millones de dólares antes de las elecciones. El proyecto no lo van a hacer”, aseguró.