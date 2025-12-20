Procurador de la República rechaza revocación de visa a Redondo, Ochoa y Morazán

Tegucigalpa.

Manuel Díaz Galeas, procurador general de la República, cuestionó públicamente la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar o negar visas a funcionarios hondureños vinculados al partido Libertad y Refundación, tras señalamientos relacionados con el proceso electoral en curso. La reacción del funcionario se produjo luego de que autoridades estadounidenses confirmaran medidas migratorias contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, a quienes se les atribuye haber interferido en el recuento de votos, según la comunicación oficial.

Díaz Galeas calificó la medida como una intromisión externa y sostuvo que no corresponde a un Estado extranjero evaluar o sancionar actuaciones de funcionarios hondureños. "Rechazamos y condenamos la descarada y vulgar injerencia en nuestros asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos", declaró. En sus valoraciones, el procurador también planteó cuestionamientos sobre el impacto de este tipo de decisiones en la soberanía nacional.