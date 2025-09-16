Xiomara Castro lamenta muerte del policía Kevin Pérez Vargas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de la República, Xiomara Castro, expresó este martes su pesar por la muerte del inspector de Policía, Kevin Pérez Vargas, quien perdió la vida en San Pedro Sula tras lanzarse al agua para rescatar a dos niños. “Con mucho pesar recibimos la noticia del fallecimiento del inspector Kevin Pérez Vargas, quien entregó su vida al rescatar a un niño en San Pedro Sula", escribió la mandataria en sus redes sociales.

"Héroes como él dignifican a la humanidad y su ejemplo exalta el compromiso con la vida y con la noble labor policial. Su nombre vivirá para siempre en nuestra memoria”, manifestó la titular del Ejecutivo. La presidenta Castro también extendió sus condolencias a la familia del inspector y a la Policía Nacional de Honduras, destacando que su sacrificio lo convierte en un ejemplo de entrega y vocación de servicio para el país.

¿Cómo murió el inspector Kevin Pérez?

Kevin Pérez, subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) en San Pedro Sula, aún portaba su uniforme, lleno de lodo y húmedo, cuando fue encontrado sin vida por rescatistas, quienes lo buscaban junto al menor Elvis Eliú Bautista Guillén.

El triste hallazgo se produjo la tarde de ayer lunes, 15 de septiembre, entre la 19 calle y 16 avenida del barrio Cabañas. El inspector se lanzó a las aguas al ver que dos niños eran arrastrados, en un desesperado intento por rescatarlos. Logró salvar con vida al primero, pero al intentar auxiliar al segundo fue arrastrado por la corriente y, trágicamente, murió ahogado. Cabe recordar que la búsqueda del cuerpo del segundo menor, de nombre Elvis Eliú Bautista Guillén, continúa hoy en el barrio Cabañas de SPS.

Consternación en su velatorio