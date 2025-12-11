Paraguay pide “respetar la voluntad” del pueblo en elecciones de Honduras

Asunción, Paraguay

Paraguay hizo este jueves un llamado a que se respete “la voluntad expresada” por el pueblo de Honduras en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, marcados por denuncias de presunto fraude. En un mensaje difundido por el Ministerio de Exteriores en su cuenta de la red social X, el Gobierno de Santiago Peña expresó su preocupación por la situación, al tiempo que pidió a las autoridades “garantizar institucionalidad democrática” en Honduras.

Incertidumbre por falta de resultados electorales

Más de una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño aún no ha difundido los resultados finales que, dicta la ley, debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios. La incertidumbre se produjo después de detectarse 2,773 actas electorales con inconsistencias, que serán sometidas a un escrutinio especial. Estas actas podrían representar más de 500,000 votos, suficientes para cambiar los resultados provisionales, pero la fecha del recuento aún se ha fijado.

¿Quién lidera la elección, según el CNE?

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry 'Tito' Asfura, con 1,298,835 votos (40,52 %), contra los 1,256,428 sufragios (39,48 %) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.