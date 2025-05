Padre Leopoldo pospone caminata a pie a Tegucigalpa: el 2 de junio inician escuela

San Pedro Sula, Honduras

Aunque el personal del Estado escuchó su reclamo y llegó a presentar los planos y render del proyecto, el padre Serrano fue sincero y les dijo que solo les creerá hasta que vea la obra comenzar.

"Yo ya estaba preparado para el 20 de junio, para hacer la segunda caminata. Y me duele por la presidenta (Xiomara Castro) y también por la alcaldesa -de Macuelizo- (Jackelin Trejo), porque son dos mujeres que sí valen la pena en Honduras.

Hoy ustedes han venido, pero yo voy a creer cuando ya estén trabajando. Entonces sí voy a creer. La verdad es que a mí me duele ver a este montón de niños recibiendo clases en una galera en este calor que es tremendo. Ahí se escucha cuando vienen los carros vendiendo, yo no sé cómo hacen los profesores para dar clases, no sé", lamentó.

Zaida Portillo, presidenta del patronato de la San Francisco de Asís, contó a LA PRENSA que ya pudieron conocer los detalles del proyecto de la escuela y jardín de niños, y cuyas obras han previsto iniciar la primera semana de junio.

En concreto, les detallaron cómo quedará el centro básico Manuel Bonilla. Entre las obras que contemplan están la construcción de un módulo administrativo, laboratorio de computación, módulo sanitario, nueve aulas, cocina, comedor y bodega, así como cancha de baloncesto techada, cerco perimetral y portón de acceso.