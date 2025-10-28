Organismos internacionales evaluarán libertad de prensa en Honduras

Tegucigalpa.

Un grupo de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión y prensa inició este lunes una visita "in situ" en Honduras para documentar la situación de la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información en el país centroamericano. Entre las organizaciones participantes se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited (FPU), Protection International (PI) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

A las anteriores se suman las hondureñas Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y En Alta Voz, así como diversos periodistas locales. Estas organizaciones han documentado este año en Honduras "amenazas, violencia física, criminalización y discursos estigmatizantes en línea" dirigidos a periodistas y medios de comunicación, tanto por parte de autoridades como de particulares, según un comunicado de la misión, que extenderá su visita hasta el jueves. La misión se reunirá con periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, para identificar los principales retos que afectan el ejercicio libre del periodismo.