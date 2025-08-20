Oposición frena aprobación de tres préstamos por más de 1,000 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras

La oposición en el Congreso Nacional bloquea tres nuevos endeudamientos que superan los 1,000 millones de dólares.

El paquete de contratos de deuda remitido por el Poder Ejecutivo incluye acuerdos con el Banco Central de Honduras (BCH), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y los prestamistas Citigroup Global Markets Inc. y Santander US Capital Markets LLC. Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuestionó: "Esta es una situación bien delicada, faltando tan poco tiempo para que termine el gobierno, son tres préstamos. Esta es una situación en la que las bancadas de oposición no estamos a favor y esperamos que los compañeros diputados no se vayan de sus curules, como aconteció con préstamos anteriores que se salieron de compadre hablado".

El parlamentario subrayó que no apoyarán los préstamos impulsados por Libertad y Refundación (Libre), aunque advirtió que podrían aprobarse en un "madrugón", como ocurrió en ocasiones anteriores. El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, aseguró que su bancada tampoco respaldará más endeudamiento, tras conocerse que los préstamos superarían los 1,000 millones de dólares. "Lo que se quiere en estos momentos con estos más de 1,000 millones de dólares que se quieren sacar en préstamos es seguir endeudando al país, es seguir generando un apalancamiento al presupuesto de la República, porque específicamente dicen que estos préstamos son para financiar el presupuesto general", expresó. Continuó: "En realidad lo que pretenden con estos fondos que están solicitando como crédito es levantarle el perfil a la candidata del oficialismo". Actualmente, la bancada de Libre cuenta con 44 diputados, por lo que necesita 21 votos adicionales de la oposición para aprobar los tres contratos de deuda.

Los tres préstamos que quiere el Gobierno de Libre

El primer endeudamiento asciende a 197.5 millones de dólares (aproximadamente 519.9 millones de lempiras al cambio en agosto 2025) y será suscrito entre el Gobierno y el BCH. Los fondos se destinarán a programas de inversión pública y apoyo presupuestario para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2025.