Onda tropical y brisa del Caribe generarán lluvias en Honduras este jueves

Tegucigalpa

Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informaron que para este jueves prevalecerán condiciones mayormente secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño durante las primeras horas del día. Sin embargo, los expertos advierten a la población no confiarse, ya que se prevé un cambio drástico en las condiciones atmosféricas a partir de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el cambio climatológico será provocado por el ingreso de una onda tropical de corta amplitud, la cual interactuará directamente con el flujo de brisa húmeda proveniente del mar Caribe.

Estos fenómenos generarán lluvias y chubascos débiles dispersos, acompañados de actividad aislada en los sectores montañosos. Las regiones que registrarán el mayor impacto de estas precipitaciones nocturnas serán el norte y el noroccidente de Honduras.

Por otra parte, los expertos señalaron que el resto del país no quedará exento de los efectos de esta inestabilidad. Para las regiones del oriente y el centro de la nación se esperan precipitaciones débiles.

Finalmente, Copeco detalló el estado de los mares, indicando que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá estable entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se registrará una leve agitación con olas de 2 a 4 pies, considerándose parámetros normales para la navegación. Asimismo, se informó que el país se encuentra bajo la influencia de la fase de Luna Llena, registrándose la salida del sol a las 05:24 a.m. y su ocaso a las 06:21 p.m.

Los expertos recomiendan a la población tomar las debidas precauciones ante las lluvias de la tarde, específicamente en aquellas zonas vulnerables.