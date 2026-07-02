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Rescatan vivo a Hernán Gil, el vigilante que estuvo 8 días sepultado tras terremotos en Venezuela

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, hubo una comunicación constante

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 07:50 -
  • Agencia EFE
Rescatan vivo a Hernán Gil, el vigilante que estuvo 8 días sepultado tras terremotos en Venezuela

Rescatistas trasladan a un superviviente de los terremotos en Venezuela, tras ocho días bajo los escombros de un edificio y una operación de salvamento de casi 72 horas, este jueves en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

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El vigilante se encontraba en “un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”, según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba “buscando un nuevo acceso”.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección. Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas. EFE

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