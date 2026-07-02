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El angustioso rescate de Hernán, el vigilante que resiste el doble terremoto de Venezuela

El rescate de Hernán se ha extendido más de 60 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado

El angustioso rescate de Hernán, el vigilante que resiste el doble terremoto de Venezuela

Imagen del rescate de Hernán. Los bomberos le pasan comida a través de una sonda.

Caracas

A una semana del doble terremoto —que ya deja un saldo de más de dos mil fallecidos y de 12 000 personas sin hogar—, los equipos de salvamento apuran los últimos rescates en medio de una avalancha de ayuda internacional.

Durante la madrugada de hoy continuaba el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en la que trabajaba tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.

Su rescate se ha extendido más de 60 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según dijo a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

El bombero chileno Sebastián Mocarquer, miembro del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), explicó a EFE que en el país se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países y que han podido auxiliar a doce personas en los últimos seis días, mientras el Ejecutivo chavista afirmó que se han rescatado a 6.461 personas.

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El bombero dijo que lo usual es que estos equipos tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en el país suramericano.

Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

Mocarquer señaló que la respuesta internacional a este desastre en Venezuela ha sido “contundente” tras el Ejecutivo de Caracas solicitara la asistencia.

Personas caminan entre escombros de edificios afectados por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

Personas caminan entre escombros de edificios afectados por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

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Redacción web
EFE y Redacción web

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