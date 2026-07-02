El angustioso rescate de Hernán, el vigilante que resiste el doble terremoto de Venezuela

Caracas

A una semana del doble terremoto —que ya deja un saldo de más de dos mil fallecidos y de 12 000 personas sin hogar—, los equipos de salvamento apuran los últimos rescates en medio de una avalancha de ayuda internacional.

Durante la madrugada de hoy continuaba el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en la que trabajaba tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.

Su rescate se ha extendido más de 60 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según dijo a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

El bombero chileno Sebastián Mocarquer, miembro del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), explicó a EFE que en el país se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países y que han podido auxiliar a doce personas en los últimos seis días, mientras el Ejecutivo chavista afirmó que se han rescatado a 6.461 personas.