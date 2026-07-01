A concurso los cargos de las 18 direcciones departamentales de Educación

Tegucigalpa, Honduras

La Junta Nacional de Selección Docente organizará el proceso para escoger a los 18 directores y secretarios departamentales de Educación.

El concurso está previsto para agosto y buscará seleccionar a las autoridades educativas con base en méritos profesionales. Dirigentes magisteriales piden transparencia en el proceso, luego de que este año se hicieran nombramientos interinos sin concurso.

La Secretaría de Educación juramentó a la Junta Nacional de Selección Docente, instancia que tendrá a su cargo organizar y supervisar el concurso para escoger a los 18 directores y secretarios departamentales de Educación del país.

Tras su instalación, la junta deberá realizar en los próximos días el llamamiento oficial para que los aspirantes participen en el proceso, previsto para desarrollarse en agosto.

Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), explicó que el concurso busca sustituir los nombramientos por afinidad política o designaciones directas, dando paso a una selección basada en méritos.

“Se va a hacer el llamamiento para conformar las ternas respectivas y poder establecer la fecha, pero tiene que ser en este mes de agosto”, indicó el dirigente magisterial.

Los docentes interesados deberán cumplir con el perfil académico requerido, que incluye como mínimo el grado de licenciatura. También se valorarán estudios de posgrado, como maestrías o doctorados, así como experiencia en el sistema educativo.

La convocatoria estará dirigida a profesionales de la educación, quienes podrán inscribirse de forma digital o presencial, según los lineamientos que defina la Junta de Selección.

La junta es presidida por Lesbia Gissela López, directora general de Talento Humano de la Seduc, y cuenta con representación de los colegios magisteriales. En los próximos días deberá reunirse para definir el cronograma del proceso.

Hernández subrayó que la transparencia será clave para fortalecer la institucionalidad educativa, ya que los cargos de director y secretario departamental tienen una duración de tres años y deben renovarse mediante concurso.

Este año, las autoridades de Educación realizaron nombramientos interinos sin desarrollar el concurso correspondiente.

La Junta Nacional de Selección Docente también deberá organizar el concurso docente previsto para enero de 2027, conforme al reglamento del Estatuto del Docente Hondureño.

Hernández aclaró que este año no habrá un nuevo proceso de contratación docente, debido a que sigue vigente el concurso realizado en septiembre del año pasado, el cual fue objeto de revisión por parte de la actual administración tras denuncias de supuestas irregularidades.

La próxima semana, la Seduc también juramentará a la Junta Nacional de Dirección Docente, que tendrá la función de proponer reformas a la legislación educativa nacional para fortalecer el sector.