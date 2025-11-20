Joven vive con una bala en su cuerpo por deficiencia en el sistema de salud

La Ceiba, Atlántida

El temor constante a quedar inválido ha llevado al joven Oliver Bermúdez Reyes (de 26 años), a lanzar un SOS para ser intervenido quirúrgicamente y extraerle una bala alojada en su espalda, disparada presuntamente por su propio cuñado durante una riña familiar. La tragedia ocurrió el 19 de abril del presente año, cuando Oliver descansaba junto a su compañera de hogar, Alejandra Santos, en la colonia San Judas de La Ceiba, norte de Honduras. En ese momento, su cuñado llegó a la vivienda en estado de ebriedad y le disparó.

“El marido de mi prima llegó borracho y comenzó a discutir conmigo como que tenía planeado balearme. Estaba recogiendo leña porque estábamos cocinando frijoles y de pronto escuché un disparo y me hirió, luego salió huyendo”, recordó Oliver. La bala le dañó parte de la columna y ahora no puede caminar; permanece postrado en cama desde hace siete meses. “No esperaba que me pasara esto, la verdad. Tengo dolor desde la cintura hasta la plantilla de los pies de día y de noche. Cuando cae la noche es terrible el dolor, no puedo dormir, solo paso llorando, ocupo que alguien me ayude”, exclamó.

“Quiero saber por qué me disparó porque no tenía problemas con él. Trabajamos juntos en una bloquera, nos íbamos y nos veníamos juntos. Dicen que se fue huyendo a Guatemala”, aseveró Oliver. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hospitales públicos no lo pueden operar

Bermúdez vive una situación angustiosa debido a que ha visitado el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula en busca de ser operado; sin embargo, se encontró con un obstáculo: la crisis del sistema de salud en el país. Oliver regresó a La Ceiba sin esperanzas porque, “estábamos en el hospital Catarino, pero me dijeron que no podían realizar la operación porque es muy riesgosa. Fui al hospital privado y nos dieron una esperanza, ya que sí me podían hacer la operación, pero se ocupa bastante dinero”.

“No quiero quedar inválido ni sin poder caminar”, expresa Oliver con desesperación. “Cada día es una agonía y un temor constante de que la bala se mueva y me deje paralizado. Necesito la operación urgentemente”, exclamó.

Oliver denunció ante las autoridades la agresión perpetrada por su cuñado, durante una riña familiar. La policía lo busca para que enfrente la justicia.

La familia de Oliver Bermúdez hace un llamado desesperado a la solidaridad de la comunidad ceibeña y del país para recaudar los fondos necesarios que cubran los gastos de la intervención quirúrgica y la posterior rehabilitación.​