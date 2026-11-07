  1. Inicio
  2. · Honduras

Olimpiadas Especiales realizó con éxito encuentro deportivo en San Pedro Sula

Olimpiadas Especiales reunió a atletas y organizaciones en un encuentro deportivo en San Pedro Sula, con apoyo municipal y de empresas para promover la inclusión

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 14:24 -
  • Bladimir Ocon
Olimpiadas Especiales realizó con éxito encuentro deportivo en San Pedro Sula

Atletas y representantes de las organizaciones participantes formaron parte del encuentro deportivo organizado por Olimpiadas Especiales en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras. La actividad deportiva organizada por Olimpiadas Especiales de San Pedro Sula se desarrolló este sábado 7 de noviembre con el propósito de promover la inclusión y generar oportunidades para sus atletas, mediante el deporte y la convivencia familiar.

El encuentro se realizó de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en la cancha de fútbol del Patria Maratón, en San Pedro Sula, con el respaldo de la Municipalidad de la ciudad, Gildan Stars y Maratón Veteranos.

Olimpiadas Especiales agradeció el acompañamiento de las instituciones y organizaciones que se sumaron a la iniciativa y contribuyeron a impulsar espacios de participación para los atletas.

La jornada fue concebida como un espacio de solidaridad y convivencia, en el que el deporte sirvió como punto de encuentro para promover una sociedad más inclusiva y abrir oportunidades para las personas que forman parte del programa.

Jóvenes participaron en la jornada deportiva que promovió la inclusión, la convivencia y las oportunidades a través del fútbol en San Pedro Sula.

Jóvenes participaron en la jornada deportiva que promovió la inclusión, la convivencia y las oportunidades a través del fútbol en San Pedro Sula.

Como parte de la actividad, también se ofreció venta de alimentos para que los asistentes compartieran una mañana en familia y acompañaran a los atletas.

La organización destacó la importancia de unir esfuerzos para fortalecer la inclusión y agradeció a los participantes por respaldar esta iniciativa, que busca generar alegría, oportunidades y mejores condiciones de participación para sus deportistas.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias