Olimpiadas Especiales realizó con éxito encuentro deportivo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La actividad deportiva organizada por Olimpiadas Especiales de San Pedro Sula se desarrolló este sábado 7 de noviembre con el propósito de promover la inclusión y generar oportunidades para sus atletas, mediante el deporte y la convivencia familiar.

El encuentro se realizó de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en la cancha de fútbol del Patria Maratón, en San Pedro Sula, con el respaldo de la Municipalidad de la ciudad, Gildan Stars y Maratón Veteranos.

Olimpiadas Especiales agradeció el acompañamiento de las instituciones y organizaciones que se sumaron a la iniciativa y contribuyeron a impulsar espacios de participación para los atletas.

La jornada fue concebida como un espacio de solidaridad y convivencia, en el que el deporte sirvió como punto de encuentro para promover una sociedad más inclusiva y abrir oportunidades para las personas que forman parte del programa.