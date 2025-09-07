Nueva onda tropical dejará lluvias y nubosidad a partir de esta noche en Honduras

Una nueva onda tropical ingresó al territorio nacional la tarde de este domingo, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronosticador de turno, Mario Centeno, informó a medios locales que las lluvias se extendieron durante la noche del domingo y se mantendrán este lunes, con mayor presencia en las regiones occidente, suroccidente y sur del país.
Por la mañana prevalecerán condiciones secas, pero en horas de la tarde el desplazamiento de la onda tropical generará aumento de nubosidad, precipitaciones débiles a moderadas y tormentas eléctricas dispersas, ocasionalmente fuertes.
Mario Centeno detalló que los acumulados de lluvia serán mínimos en general, aunque en algunos sectores podrían registrarse cantidades mayores.
El oleaje se mantendrá entre tres y cuatro pies en ambas costas, mientras que el descenso de temperaturas y las lloviznas continuarán hoy lunes y comenzarán a normalizarse el martes a nivel nacional.