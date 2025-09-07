Nueva onda tropical dejará lluvias y nubosidad a partir de esta noche en Honduras

TEGUCIGALPA

Una nueva onda tropical ingresó al territorio nacional la tarde de este domingo, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno, Mario Centeno, informó a medios locales que las lluvias se extendieron durante la noche del domingo y se mantendrán este lunes, con mayor presencia en las regiones occidente, suroccidente y sur del país.