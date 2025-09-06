Videos: granizada sorprende a pobladores en Intibucá y daña cultivos

Durante la tarde del viernes, una tormenta acompañada de granizo afectó la Reserva de Vida Silvestre Mixcure, en La Esperanza, Intibucá, ocasionando serias pérdidas en los cultivos de maíz y papa.
Los productores de la zona fueron sorprendidos por la intensidad de la tormenta, que en pocos minutos destruyó extensas áreas de siembra. En grabaciones difundidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) se aprecia cómo el hielo golpea con fuerza la tierra y las plantas hasta dejarlas inservibles.
Los habitantes documentaron el impacto del fenómeno en redes sociales, describiendo la fuerza de la tormenta y mostrando los campos dañados.
“Miren acá en la aldea de Los Naranjos, en Intibucá, como hemos perdido todas las hectáreas de papa, totalmente destruido por esta granizada. Para nosotros los productores, esta es una gran decepción”, lamentó un agricultor en un video que rápidamente circuló en la zona.
Copeco aseguró que no se registraron pérdidas humanas ni daños a viviendas, por lo que las afectaciones se limitaron a los cultivos.
La escena, sin embargo, fue contrastante: mientras los campesinos expresaban preocupación por la pérdida de su inversión, algunos niños se divertían jugando con los montones de granizo que quedaron regados en patios y parcelas.