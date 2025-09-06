Videos: granizada sorprende a pobladores en Intibucá y daña cultivos

La Esperanza, Intibucá.

Durante la tarde del viernes, una tormenta acompañada de granizo afectó la Reserva de Vida Silvestre Mixcure, en La Esperanza, Intibucá, ocasionando serias pérdidas en los cultivos de maíz y papa.

Los productores de la zona fueron sorprendidos por la intensidad de la tormenta, que en pocos minutos destruyó extensas áreas de siembra. En grabaciones difundidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) se aprecia cómo el hielo golpea con fuerza la tierra y las plantas hasta dejarlas inservibles.