Clima hoy en Honduras: lluvias durante la tarde en algunas regiones

Este sábado 6 de septiembre de 2025, Honduras amanecerá con un clima estable y mayormente seco, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
No obstante, para horas de la tarde y noche se esperan lluvias dispersas en distintas zonas del país, según adelantó Cenaos.
El pronosticador de turno, Víctor Ortega, explicó que “durante el transcurso de la tarde y noche, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estará produciendo algunas precipitaciones en forma dispersa en las regiones suroccidental, sur y oriental del país”.
Por la mañana predominará un cielo parcialmente despejado, pero las temperaturas se mantendrán altas en varias regiones. El norte, centro y sur registrarán máximas de hasta 35 grados Celsius, mientras que en el occidente los valores descenderán hasta los 14 grados, convirtiéndose en la zona más fresca del territorio.
En el Distrito Central se prevé una máxima de 32 grados y mínima de 18, mientras que en el oriente el termómetro oscilará entre los 34 y 18 grados. La región insular tendrá un clima más estable, con temperaturas de entre 32 y 29 grados.
Respecto al oleaje, Ortega detalló que en el litoral Caribe se presentarán olas de entre uno y tres pies, y en el Golfo de Fonseca alcanzarán entre dos y cuatro pies.
Las autoridades de Cenaos hicieron un llamado a la población para que mantenga precaución en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones repentinas, recordando que la humedad proveniente de ambos océanos podría extender la inestabilidad atmosférica durante los próximos días.