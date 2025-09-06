Clima hoy en Honduras: lluvias durante la tarde en algunas regiones

San Pedro Sula.

Este sábado 6 de septiembre de 2025, Honduras amanecerá con un clima estable y mayormente seco, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). No obstante, para horas de la tarde y noche se esperan lluvias dispersas en distintas zonas del país, según adelantó Cenaos.

El pronosticador de turno, Víctor Ortega, explicó que “durante el transcurso de la tarde y noche, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estará produciendo algunas precipitaciones en forma dispersa en las regiones suroccidental, sur y oriental del país”.

Por la mañana predominará un cielo parcialmente despejado, pero las temperaturas se mantendrán altas en varias regiones. El norte, centro y sur registrarán máximas de hasta 35 grados Celsius, mientras que en el occidente los valores descenderán hasta los 14 grados, convirtiéndose en la zona más fresca del territorio.