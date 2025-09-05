Crece conflicto entre enfermeras y Salud: protestas se extienden y aumentan represalias

Tegucigalpa, Honduras

El conflicto entre las enfermeras y enfermeros auxiliares y la Secretaría de Salud entró en una fase de mayor tensión, luego de que las autoridades elevaran el nivel de confrontación contra quienes participan en las manifestaciones.

Las protestas se replicaron ayer en varias regiones del país por quinto día consecutivo, pese a las advertencias oficiales de sanciones administrativas, despidos y el reemplazo de personal.

En la capital, los manifestantes se concentraron frente al Centro de Salud Alonso Suazo, en el barrio Morazán, donde denunciaron que las autoridades les restringieron el acceso a las instalaciones.

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah), cuestionó la actitud de la ministra de Salud.

“Hay una confrontación directa de la titular de Salud hacia el gremio de enfermería; decirles a las enfermeras cualquier serie de acciones que son insultos es un atropello a la dignidad y no construye en este intento de poder llegar a un acuerdo”, declaró.