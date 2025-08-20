  1. Inicio
  2. · Honduras

Niño hondureño con graves quemaduras en su cuerpo es trasladado a EE UU

Otros dos niños, una de catorce años y otro de tres, también sufrieron quemaduras, pero menos graves.

  • 20 de agosto de 2025 a las 18:38 -
  • Agencias EFE
Niño hondureño con graves quemaduras en su cuerpo es trasladado a EE UU

Imagen referencial de archivo. Las quemaduras se originaron por la explosión de un cilindro de gas en su casa.

Tegucigalpa

Un niño hondureño de siete años, que hace una semana sufrió quemaduras de tercero y cuarto grado, fue trasladado este miércoles a Ohio, Estados Unidos, donde recibirá asistencia médica especializada, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Las graves quemaduras sufridas por el menor, no identificado, fueron a causa de la explosión de un cilindro de gas en su casa, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Otros dos niños, una de catorce años y otro de tres, también sufrieron quemaduras, pero menos graves, según fuentes de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa.

El portavoz de la Fundaniquem, Alfredo Ortiz, dijo a periodistas que el niño con quemaduras más graves fue enviado a Estados Unidos para que tenga “un mejor pronóstico”.

Hasta ahora el pronóstico del niño ha sido “reservado” y su estado ha sido “sumamente crítico”, subrayó. Su madre también sufrió quemaduras y recibe asistencia en un centro médico de San Pedro Sula.

En Estados Unidos al menor le harán “todos los procedimientos quirúrgicos”, señaló Ortiz.Indicó además que en Honduras y los demás países de Centroamérica no existe un banco de piel. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencias EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias