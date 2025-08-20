Exvicecanciller duda de pruebas en caso de supuesto plan contra Mel Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, expresó sus dudas sobre las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra tres hombres acusados de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. “Cualquier indicio de atentado contra un ex jefe de Estado requiere una investigación exhaustiva y rápida. Sin embargo, las pruebas presentadas solo son audios y un chat grupal”, señaló García.

El exdiplomático enumeró varios puntos que, a su criterio, restan solidez al caso. Uno de ellos es que los acusados son adultos mayores que "no tienen un perfil" para ejecutar un crimen de esa magnitud. Además, expuso que no existe evidencia de un plan concreto, no se halló arsenal ni equipo para llevarlo a cabo, tampoco se detalló el lugar del supuesto atentado, y no se ha identificado una motivación clara, más allá de expresiones de frustración. García comparó esta situación con lo ocurrido durante la administración de Juan Orlando Hernández, cuando, afirmó, se producían acusaciones similares que, en su opinión, generaban un clima de intimidación.