Exvicecanciller duda de pruebas en caso de supuesto plan contra Mel Zelaya

Los acusados son adultos mayores “sin perfil criminal” y las pruebas se reducen a conversaciones digitales, cuestionó el exvicecanciller.

Antonio García, vicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios, renunció el pasado 11 de agosto tras desacuerdos con el Gobierno de Xiomara Castro por el respaldo hacia Venezuela.

Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, expresó sus dudas sobre las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra tres hombres acusados de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

“Cualquier indicio de atentado contra un ex jefe de Estado requiere una investigación exhaustiva y rápida. Sin embargo, las pruebas presentadas solo son audios y un chat grupal”, señaló García.

Pruebas claves del MP contra supuestos terroristas que planeaban asesinar a Mel Zelaya

El exdiplomático enumeró varios puntos que, a su criterio, restan solidez al caso. Uno de ellos es que los acusados son adultos mayores que “no tienen un perfil” para ejecutar un crimen de esa magnitud.

Además, expuso que no existe evidencia de un plan concreto, no se halló arsenal ni equipo para llevarlo a cabo, tampoco se detalló el lugar del supuesto atentado, y no se ha identificado una motivación clara, más allá de expresiones de frustración.

García comparó esta situación con lo ocurrido durante la administración de Juan Orlando Hernández, cuando, afirmó, se producían acusaciones similares que, en su opinión, generaban un clima de intimidación.

Fiscal bajo fuego por caso Mel Zelaya: señalan circo mediático y distracción electoral

“Me preocupa que se limite la libertad de expresión en chats o en público por temor a represalias”, advirtió.

El exvicecanciller planteó además un interrogante sobre el rumbo del país: “¿Existe un riesgo de convertirnos en un Estado policial?”.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen en curso el proceso contra los tres señalados, mientras el caso ha despertado un amplio debate sobre la veracidad de las pruebas y los límites entre seguridad nacional y derechos ciudadanos.

