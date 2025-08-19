Pruebas claves del MP contra acusados de planificar asesinato de Mel Zelaya

El Ministerio Público (MP) presentó ayer diversas pruebas en la audiencia inicial contra los tres hombres acusados de terrorismo por preparar un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Dentro de las evidencias, se presentaron cinco audios y tres capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que, según la Fiscalía, las tres personas discutían y planeaban asesinar a Manuel Zelaya.
La investigación inició tras una denuncia anónima recibida por la Secretaría de Seguridad el 1 de agosto. Posteriormente, los elementos fueron remitidos a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), que realizó las pericias correspondientes.
De acuerdo con las pruebas, los implicados mantenían conversaciones frecuentes por WhatsApp con expresiones hostiles hacia varias figuras políticas, principalmente hacia Manuel Zelaya, coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre).
En algunos mensajes se expresaba incluso el deseo de causar su muerte y la intención de “defender la democracia hasta el final”.
El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, afirmó el pasado 14 de agosto que existía una conspiración con el fin de “paralizar el Estado dirigido por Xiomara Castro” y que dentro de este plan se contemplaba atentar contra la vida de Zelaya y otros altos funcionarios durante una manifestación de Libre.
El primer detenido fue identificado como Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, electromecánico y residente en Tegucigalpa.
El segundo es Perfecto de Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante y residente en Comayagua.
El tercero, Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante y residente en San Pedro Sula, fue aprehendido con apoyo de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Policía Nacional.
La audiencia inicial fue aplazada para el martes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana.
El expresidente Manuel Zelaya también se pronunció en redes sociales: “Los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009”.
Los defensores de los acusados sostienen que los audios y mensajes carecen de valor probatorio para demostrar la existencia de un complot criminal.