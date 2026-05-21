Nasry Asfura busca impulsar proyectos de agua y riego con embajador de Francia

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves una reunión con el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, y con el gerente comercial para Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos de la empresa francesa PAM Saint-Gobain, Leonardo Montenegro, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica en proyectos de agua potable, riego e infraestructura hídrica en el país.
Durante el encuentro se abordaron iniciativas orientadas a mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, impulsar proyectos de irrigación y reforzar la asistencia técnica para futuras obras hidráulicas en distintas regiones de Honduras.
La reunión estuvo centrada en la necesidad de atender el déficit de agua potable, especialmente en el contexto de los efectos del fenómeno de El Niño y las sequías recurrentes que afectan zonas como la capital Tegucigalpa y el sur del país.
El embajador de Francia, Cédric Prieto, destacó que el diálogo incluyó proyectos relacionados con represas, sistemas de riego e irrigación, así como el fortalecimiento de las redes de distribución de agua potable.
Fenómeno de El Niño
“La idea es dar a los hondureños perspectivas y esperanza de mejora, sobre todo en este tema del agua, que es tan urgente e importante en tiempos de sequía y de un fenómeno de El Niño fuerte”, expresó el diplomático.
Por su parte, Leonardo Montenegro explicó que la empresa francesa, con más de 70 años de presencia en Honduras a través de sistemas de tuberías, continuará brindando acompañamiento técnico y asesoría especializada para el desarrollo de proyectos hidráulicos y de abastecimiento de agua.
Asimismo, señaló que se impulsarán programas de capacitación y asistencia técnica en coordinación con universidades e instituciones del sector hídrico, con el objetivo de fortalecer las capacidades de ingenieros hondureños en la gestión de proyectos de agua y saneamiento.
El presidente Asfura reiteró la prioridad de garantizar el acceso a agua potable de calidad para la población, así como el impulso de proyectos de riego que permitan enfrentar la sequía y fortalecer la seguridad hídrica en las comunidades.
Las autoridades coincidieron en que esta cooperación representa un paso importante hacia soluciones sostenibles en infraestructura hídrica, acceso al agua y desarrollo agrícola, mediante el intercambio de experiencia técnica y el fortalecimiento de alianzas internacionales.