Nasry Asfura busca impulsar proyectos de agua y riego con embajador de Francia

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves una reunión con el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, y con el gerente comercial para Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos de la empresa francesa PAM Saint-Gobain, Leonardo Montenegro, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica en proyectos de agua potable, riego e infraestructura hídrica en el país.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas orientadas a mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, impulsar proyectos de irrigación y reforzar la asistencia técnica para futuras obras hidráulicas en distintas regiones de Honduras.

La reunión estuvo centrada en la necesidad de atender el déficit de agua potable, especialmente en el contexto de los efectos del fenómeno de El Niño y las sequías recurrentes que afectan zonas como la capital Tegucigalpa y el sur del país.

El embajador de Francia, Cédric Prieto, destacó que el diálogo incluyó proyectos relacionados con represas, sistemas de riego e irrigación, así como el fortalecimiento de las redes de distribución de agua potable.