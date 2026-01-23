Embajador de Francia revela cómo y por qué protegió a Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras.

El diplomático relató que la situación se originó el 11 de diciembre, cuando se conoció la existencia de un requerimiento fiscal contra las consejeras del CNE.

El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto , explicó públicamente las razones que lo llevaron a brindar resguardo a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall , ante el requerimiento fiscal impulsado por el Ministerio Público (MP).

"Yo me enteré que la señora presidenta estaba en su coche buscando un lugar seguro, no dudé ni un segundo en proponerle que fuese a mi residencia esa noche", afirmó Prieto.

El embajador reconoció que se trató de una acción espontánea que posteriormente lo llevó a evaluar las posibles consecuencias: "Yo pensé que era un poco de mi deber y mi responsabilidad, pensé después en las consecuencias y fue algo espontáneo. Posteriormente, medí las consecuencias posibles".

Subrayó que su decisión implicó riesgos personales y diplomáticos, pero sostuvo que actuó en coherencia con los valores democráticos: "Es una decisión que llevaba riesgos personales, riesgo de imagen para esta Embajada... pero somos un país amigo y compartimos principios como el respeto a la democracia y a la institucionalidad".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, rechazó que su actuación constituyera una injerencia en asuntos internos del país: "Es importante mencionar que en este caso no hubo injerencia, ya que fue un gesto humanitario basado en principios de derechos humanos para proteger a una representante de esta democracia".

Detalló que, una vez tomada la decisión, informó a su Ministerio y contextualizó la situación con base en recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que permitió respaldar su actuación.

Durante ese período, Ana Paola Hall permaneció en la residencia del embajador por un mes y tres días, desde el 11 de diciembre hasta el 14 de enero, tiempo en el cual continuó ejerciendo sus funciones de forma virtual y desde un espacio considerado territorio extranjero bajo la Convención de Viena.