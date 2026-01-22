Ana Paola Hall revela en qué embajada estuvo resguardada durante el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall García, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que recibió resguardo diplomático por parte del embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, durante los ataques y presuntos intentos de aprehensión ilegal ocurridos la noche del 11 de diciembre de 2025 contra las consejeras propietarias del ente electoral.

A través de un pronunciamiento público, Hall relató que esa noche vivió momentos de extrema tensión e incertidumbre, al verse obligada a abandonar su vivienda sin contar con un lugar seguro donde refugiarse.

“La noche del once de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente”, expresó.

La funcionaria detalló que fue el embajador francés quien le ofreció protección inmediata en la residencia diplomática que ocupa en el país.

“Al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos de extrema tensión e incertidumbre. Sin embargo, el Embajador de Francia en Honduras me tendió la mano”, manifestó Hall, al agradecer públicamente el respaldo recibido.

Según explicó, el resguardo no solo garantizó su seguridad personal, sino que permitió que continuara ejerciendo sus funciones como presidenta del CNE en un momento clave para el país.