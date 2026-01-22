Ana Paola Hall revela en qué embajada estuvo resguardada durante el escrutinio especial

Ana Paola Hall García, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que recibió resguardo diplomático por parte del embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, durante los ataques y presuntos intentos de aprehensión ilegal ocurridos la noche del 11 de diciembre de 2025 contra las consejeras propietarias del ente electoral.
A través de un pronunciamiento público, Hall relató que esa noche vivió momentos de extrema tensión e incertidumbre, al verse obligada a abandonar su vivienda sin contar con un lugar seguro donde refugiarse.
“La noche del once de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente”, expresó.
La funcionaria detalló que fue el embajador francés quien le ofreció protección inmediata en la residencia diplomática que ocupa en el país.
“Al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos de extrema tensión e incertidumbre. Sin embargo, el Embajador de Francia en Honduras me tendió la mano”, manifestó Hall, al agradecer públicamente el respaldo recibido.
Según explicó, el resguardo no solo garantizó su seguridad personal, sino que permitió que continuara ejerciendo sus funciones como presidenta del CNE en un momento clave para el país.
La noche del once de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente.— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) January 22, 2026
Hoy puedo decirles que, esa noche, al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos... pic.twitter.com/VeGcFNzQDG
“No solamente protegiste mi libertad personal; pues, tener un sitio seguro permitió que continuara mi desempeño como Presidenta del CNE en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las Elecciones Generales”, subrayó.
Hall reveló que permaneció bajo protección en la residencia diplomática desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 14 de enero del presente año, periodo durante el cual afirmó que continuaron acciones de persecución en su contra por parte de distintas instituciones y actores políticos.
“Ministerio Público, Procuraduría General de la República, el ex titular del Poder Legislativo, el consejero propietario, secretarios y subsecretarios de Estado; todos emplearon, de forma sistemática y cruel, sus mejores mecanismos de persecución y ataque”, sostuvo.
La presidenta del CNE indicó que, pese a la presión y los ataques, el resguardo diplomático le permitió mantener la calma y la esperanza de que las instituciones retomaran el cauce constitucional. Añadió que la admisión de su recurso de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional, con medidas cautelares de protección, confirmó la validez de su actuación.
En una carta dirigida formalmente al embajador Cédric Prieto, Hall calificó el gesto como una lección ética que honra la diplomacia y a los países que hacen de los derechos humanos un compromiso real.
“Su gesto y el de su país quedarán grabados en mi memoria no solamente como un auxilio oportuno, sino como una lección ética y de principios que honra a la diplomacia y ennoblece a las naciones”, concluyó.