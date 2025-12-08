Matrícula escolar sube 0.15%, pero el país sigue lejos del nivel prepandemia

Tegucigalpa, Honduras

La matrícula escolar en Honduras aún no alcanza el número de estudiantes registrados antes de la pandemia del covid-19. Este año, el sistema cerró con 1,839,924 estudiantes, y aunque refleja un leve incremento respecto al año anterior, todavía no llega a los 1.9 millones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, el sistema educativo hondureño recibió 2,789 estudiantes más que en 2024. Esto representa un aumento de apenas 0.15 %, frente a los 1,837,135 alumnos registrados el año pasado.

Los registros —actualizados al 30 de noviembre, cierre del ciclo lectivo— indican que 2,254 de los nuevos inscritos corresponden a niños de prebásica de 4 y 5 años. Aunque la cifra general muestra un ligero crecimiento, el país continúa lejos de recuperar los niveles de matrícula que tenía antes de la pandemia. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), expresó que el sistema, en el indicador de matrícula, "ha dejado a deber". "No hemos mejorado, estamos igual que el año pasado o antepasado. Es decir, no hemos llegado al 1,900,000. No hemos llegado a los dos millones que tuvimos hace unos años. Evidentemente, esta es una problemática que tenemos que ajustarla", dijo. En prebásica, el sistema reportó 214,737 menores inscritos. En básica (de primero a noveno grado), que es el nivel con mayor cantidad de estudiantes, la matrícula pasó de 1,399,536 en 2024 a 1,394,416 en 2025, lo que representa una disminución de 5,120 alumnos. Esa reducción contrasta con el incremento registrado en media, donde la matrícula subió de 225,116 a 230,771 jóvenes. Los departamentos de Santa Bárbara, Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Yoro registran más estudiantes este año. En cambio, Francisco Morazán y Cortés, que concentran la mayor población escolar, no alcanzaron las cifras del 2024.

En Francisco Morazán se inscribieron 1,817 alumnos menos que en 2024, cuando se reportaron 323,299 estudiantes. En Cortés, la matrícula pasó de 323,897 en 2024 a 322,965 en 2025, una reducción de 932 alumnos. Expertos señalan que factores como la migración irregular, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la inseguridad en zonas rurales continúan afectando la matrícula escolar. Agregan que detener la caída histórica y evitar que el sistema siga perdiendo estudiantes cada año será uno de los principales desafíos de las nuevas autoridades educativas. Para el próximo año, el reto será retener a los alumnos que permanecen en el sistema y recuperar a quienes migraron, desertaron o quedaron fuera del aula por barreras económicas y sociales.